Нардеп Наейм заявил, что по требованию жены Генпрокурора его не взяли в комиссию по расследованию нападений на активистов из «Списка Гандзюк»

Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Укараины отказалась выдвигать народного депутата Украины Мустафу Найема членом следственной комиссии по расследованию фактов нападения на активистов из «Списка Екатерины Гандзюк», ссылаясь на то, что его брат является адвокатом Гандзюк.

Об этом Мустафа Найем написал на своей странице в Facebook.

«Это очень показательная история. Фракция БПП отказалась выдвигать меня членом следственной комиссии по расследованию фактов нападения на активистов из «Списка Екатерины Гандзюк», которую я же инициировал вместе с Леной Сотник и рядом других коллег. По мнению фракции у меня есть конфликт интересов, поскольку мой брат - адвокат Екатерины Гандзюк»,- сообщил нардеп.

Он отметил, что на его не включение в состав комиссии, настаивала жена Генпрокурора Украины Юрия Луценко Ирина.

«Такого решения требовала лично Ирина Луценко - супруга Генерального прокурора Юрия Луценко. Первого процессуального лица, в обязанности которого входит соблюдение законности расследования всех уголовных производств в стране. В том числе, и в отношении активистов и журналистов. И мне достоверно известно, что именно Юрий Луценко поставил ультиматум против включения меня в ТСК».

По словам нардепа, официально его брат не является адвокатом Гандзюк.

«Это не просто глупость. Это полный абсурд. Я бы принял любые другие аргументы БПП - начиная от личной просьбы президента и заканчивая простым «не хотим». Но не этот. Переход фракции на личности - это откровенная слабость и истерика. Я искренне горжусь своим братом и поддерживаю его во всем, что он делает. Но. Официально Миси Найем НЕ является адвокатом Екатерины Гандзюк. Да и не мог, поскольку получил удостоверение адвоката всего три дня назад. Да, он дружил с Екатериной задолго до нападения. И как юрист помогал ей в работе и занимался ее делом после нападения. Не за вознаграждение, а поскольку он - ее друг, как и сотни других активистов, вышедших на акции протеста», - написал Найем.

Также он привел список того, что по его мнению действительно стоит считать конфликтом интересов.

«Если фракция видит в этом конфликт интересов, ей надо обратить внимание на себя, своих кумовей и родственников первых лиц страны. Они не видят конфликта интересов в том, что, пребывая в рядах фракции, родственники Генпрокурора и главы государства голосуют за бюджет Администрации президента, ГПУ и проч. Они не видят конфликта интересов в том, что заместители Генпрокурора - Анжелла Стрижевская и Евгений Енин ездят договариваться с бывшими министрами Януковича. Они не видят конфликта интересов в том, что мажоритарщики президентской фракции получают коррупционные выплаты из бюджета на выборы в своих округах. Их не беспокоит конфликт интересов в том, что голосуют за миллиардные дотации друзьям-аграриям счет простых фермеров. Я уже не говорю о клановой прокуратуре, СБУ, судьях и депутатах, которые уже давно потеряли ориентир, где свое, а где государственное. Они видят конфликт интересов в том, что родственник депутата - нет, не ворует, не сидит на тендерах, не получает подряды - а защищает активистов. По-моему, они потеряли чувство реальности. И, друзья, не берите меня на слабо, я выйду. Обязательно. Когда посчитаю, что больше ничего не могу сделать», - написал нардеп.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 5 ноября нардепы блокировали заседание согласительного совета ВР, требуя создать следственную комиссию по делу Гандзюк.

Как извсетно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.