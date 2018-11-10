«Це Блекдже» или «Николаевская власть и инвестор»

"Что за бред?" - спросите вы. "Что за бред?" - согласится с вами потенциальный инвестор, зайдя на сайт Николаевского горсовета в жажде вложить свои кровные в развитие города корабелов...

Давно смотрю за тем, как продолжает развиваться проект "INVEST IN MYKOLAIV", который был разработан за грантовые 1,5 миллиона гривен, привлеченные "Агентством развития Николаева". Тогда, по задумке его идеологов, данный сайт должен был способствовать тому, чтобы в Николаев хлынули инвестиции. Когда у меня возник вопрос о том, на что именно были потрачены грантовые средства, в АРН мне ответили отпиской и не дали ни одного проекта, по которому город Николаев получил средства от спонсоров. Немногим позже, один из депутатов городского совета предоставил мне копии нескольких проектов. Среди них было и описание того, на что пошли деньги, выделенные на проект "Инвестируй в Николаев". Так вот, исходя из того документа, треть всего бюджета ушла на ЗП четырех человек, которые готовили материалы для буклета, сайта и видеоролика. На протяжении пяти месяцев эти люди ежемесячно, по условиям проектной заявки, получали от 20 до 25 тысяч гривен.

Но основная суть не в том, что кто-то от имени города получал немалые, как мне кажется, поощрения. Вернемся к тому, что же такое БЛЕКДЖЕ и почему ответ на этот вопрос будет искать инвестор. Дело в том, что на сайте Николаевского городского совета есть большая отдельная вкладка "Инвестору" (https://mkrada.gov.ua/content/investoru.html).

Ниже, в скринах можно увидеть то, что на данный момент видит инвестор, пройдя по ссылкам. Например, в разделе видео, в его описании, удивленный инвестор прочитает о том, что Николаев имеет "доступ к Блекжде".

Очевидно, не понимая что это, потенциальный вкладчик денег в развитие города, пытается попасть на сайт, разработка которого стоила 35 тысяч гривен. Но и там его будет поджидать разочарование - сайт не работает (http://investinmyk.com/).

Но инвестор не сдастся и пойдет с переводчиком читать "Вимоги до Інвестора", которые выставляют ему жители Николаева. И что он там найдет? "Проект вимог городян до інвестора, який бере участь в конкурсі з будівництва заводу по переробці і утилізації відходів в Миколаєві". Все. Завод по мусоропереработке - это все, что исходя из самого официального источника Николаева, николаевцы хотят от инвестора.

Я честно, не знаю, что можно еще сказать на тему: "Николаевская власть и инвестиции". Единственное, что стоит добавить, так это то, что можно долго и красиво говорить о том, что для развития города нужны инвестиции, но пока не будет найдет ответ на вопрос: "Что такое доступ к блекдже?", инвесторы со своими деньгами будут объезжать Николаев стороной.

P.S. Данный текст изначально был опубликован на моей странице в Facebook. По состоянию на момент публикации блога на сайт издания, на официальной странице мэрии Николаева слов "доступ до блекдже" уже нет. Их место заняло словосочетание "доступ до Чорного моря".

Вместе с тем, у меня остается вопрос о том, а что значит вот этот вот отрывок из описания видеоролика: "все це робить Миколаїв одним з прикордонних інвестицій в Україну та Європу". Еще интересно, почему информация об объеме экспортных поставок застыла на 2016-ом году, а после точки текст с обозначением меры измерения написан с большой буквы. Но то такое, я придираюсь. Главное, теперь стало понятно, что такое "блекдже".

Пожалуй, оставлю на память косвенное объяснение причин, по которым Николаев - не Мекка для инвесторов и рай для Остапов Бендеров.