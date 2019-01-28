«У меня нет всей картины», - Картошкин о передаче «Зори» на баланс Николаева

Процесс передачи спорткомплекса завода «Зоря – «Машпроект» идет, однако ясности в том, как именно он проходит, нет.

Об этом заявил директор завода Константин Картошкин в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.

Константин Картошкин подчеркнул, что процесс передачи идет, но о принятых городской властью решений по передаче он не знает.

— Я действительно не знаю, какие приняты решения. Формально исполнительная власть может принять любое решение, сказать, то чиновник такой-то берет на себя. Человек сошел с ума и решил взять все на себя. Обычно балансодержателем должна быть выраженная структура, которая подпишет и печать поставит о том, что она это все приняла.

Можно передать имущество, оформить, а что с людьми делать, надо сформировать штат, переоформлять надо, - сказал Картошкин.

Картошкин отметил, что нужно на сегодняшний день решить вопрос со штатом «Зори».

— Там же каждый день должны выходить электрик, тот, другой. Их же надо где-то устроить, открыть единицы. А сказать: «Мы примем, а потом откроем». Я пока такого не встречал. Я все равно рад, что идет ускорение процесса, только за это надо благодарить журналистов, чтоб ускорилось. С другой стороны, будем сейчас выходить в публичную плоскость, передавать через журналистов документы? – сказал Картошкин.

Директор предприятия предположил, что у городской власти могут быть другие пути решения вопроса о передаче, но о них нужно уведомить.

— У меня нет всей картины. Возможно, у них есть какие-то другие задачи, надо просто об этом сказать. По-хорошему надо сказать: «Мы будем готовы на такое-то число». Они сейчас сказали, что готовы по умолчанию, мы сейчас, исходя из этого, разворачиваем свою работу, - добавил Картошкин.

Константин Картошкин также отметил, что с первого февраля необходимо начать процедуру сокращения штата.

— С 1 февраля мы их уведомляем о том, что это подразделение сокращается и мы будем иметь право в соответствии с законодательством их уволить после истечению двухмесячного срока. Если что-то произойдет, люди напишут заявления, не по сокращению будут уходить, а по соглашению сторон или перевода на новое место работы... Я процесс этот запущу с 1 числа, мне нужно получить согласование штатного расписания в «Укроборонпроме», но это не влияет на процесс передачи, - добавил Картошкин.

По словам директора предприятия все разрешения получены, а распоряжения от Кабинета Министров Украины не требуется.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря»в коммунальную собственность города Николаева.

Ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансированиеспорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс. Позже городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.