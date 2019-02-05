Бывший «укроповец», который видит себя президентом Украины, вошел в группу Медведчука в Николаевском облсовете

Два депутата Николаевского областного совета перешли в группу «Оппозиционная платформа – «За життя».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко во вторник, 5 февраля в ходе внеочередного пленарного заседания, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава облсовета зачитала заявления Валерия Колесникова, который ранее был в составе фракции «Укроп», которого позже исключили, а также Андрея Головчанского, который был членом фракции «Оппозиционный блок». Оба присоединились к депутатской группе «Оппозиционная платформа – За життя», которую возглавляет депутат Владимир Фроленко, ранее руководивший фракцией «Оппозиционный блок».

Депутат Валерий Колесников известен тем, что видит себя в должности Президента Украины, а также заявлением о том, что Военные силы Украины бомбят Донбасс, за которое позже принес свои извинения. Исходя из информации, опубликованной на сайте OpenDataBot, Валерий Колесников является основателем ООО «Евро-Октан», которая занимается розничной торговлей горючего. Фирма находится в Южноукраинске, который является избирательным округом депутата.

Валерий Колесников Андрей Головчанский, фото: "Маю право"

Что же касается Андрея Головчанского, в 2016 году, во время рассмотрения скандального вопроса о выдаче горного отвода ООО «Южный карьер», Головчанский, как заместитель главы профильной комиссии по экологии, заверял, что поданный пакет документов соответствует действующему законодательству, а их комиссия обсуждала и поддержала. Несмотря на это, через год, в 2017 году, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии сообщили, что вопрос на профильной комиссии не рассматривали. Также Аднрей Головчанский являлся одним из свидетелей по делу экс-вице-губернатора Николая Романчука.

Андрей Головчанский владеет двумя фирмами ЧП «Евро-Лидер» и ЧП «Первомайск-Тур». Обе фирмы занимаются деятельностью отелей и подобных средств временного размещения. Фирмы зарегистрированы в городе Первомайск, где и избирательный округ Головчанского.

Напомним, депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко решил больше не руководить фракцией из-за интриг.

Ранее сообщалось, что в Николаевском областном совете пятеро депутатов создали группу «Оппозиционная платформа – За життя».