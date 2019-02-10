«Батьківщина» исключила Мангера и рекомендовала ему покинуть должность главы Херсонского облсовета

Владислав Мангер Бюро Херсонской облорганизации ВО «Батьківщина» решило считать Владислава Мангера исключенным из членов партии.

Соответствующее решение было принято на заседании Бюро накануне, сообщили в пресс-службе политсилы.

«Бюро Херсонской областной организации партии ВО «Батьківщина» во исполнение решения Президиума политического совета партии решило считать Мангера Владислава Николаевича исключенным из членов партии. Соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля 2019», - говорится в сообщении.

Тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета.

Напомним, ранее председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер приостановил членство в партии «Батьківщина» на время расследования дела Гандзюк.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.