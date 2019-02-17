Ее назначили незаконно: Еще один нардеп от Радикальной партии подал иск против Супрун

Народный депутат от фракции Радикальной партии Алексей Ленский подал судебный иск против исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщает «Главком», ссылаясь на данные сайта «Судебная власть Украины».

Отмечают, что 15 февраля система определила председательствующей судью Любовь Марулину.

Иск Ленского касается незаконного назначения Ульяны Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения, сообщил замглавы фракции Радикальной партии Андрей Лозовой, согласно информации издания.

«Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон», - цитируют Лозового.

Тем временем нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук заявил, что будет настаивать на объединении своего иска с иском однопартийца.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности. 14 февраля этот же суд разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

В то же время Печерский районный суд Киева своим определением обязал уполномоченных служебных лиц Государственного бюро расследований открыть уголовное производство по части 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.