На Николаевщине пока никого не наказали за нарушения во время нынешней избирательной кампании, - «Опора»

На протяжении января-февраля 2019 года Гражданская сеть «Опора» в Николаевской области зафиксировала 18 нарушений законодательства избирательной кампании.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции представителей «Опоры», которую они провели в Николаеве 27 февраля.

Нарушения были связаны с: изготовлением и распространением печатных материалов предвыборной агитации, в которых нет ведомостей об учреждении, которое осуществило печать, их тираже и лицах, ответственных за выпуск; финансированием изготовления и размещения агитационных материалов не из избирательного фонда кандидата; проведением предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям денег, безвозмездно или на льготных условиях.

Координатор наблюдения Гражданской сети «Опора» за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой отметил, что подавались заявления в полицию, которые касались непрямого подкупа избирателей.

Дмитрий Баштовой - Было два заявления в полицию относительного непрямого подкупа избирателей, которые касались Андрея Садового и его разукрашек для школы в Николаеве, и плюс мы подавали заявление по бесплатному концерту Владимира Зеленского, где были предоставлены услуги с элементами предвыборной агитации, - сказал он.

Баштовой подчеркнул, что самой популярной формой агитации в Николаевской области является внешняя реклама.

Также на пресс-конференции представили омбудсмена по защите избирательных прав Игоря Скалько. Свой функционал он описал так: «маленький общественный прокурор, который будет осуществлять мониторинг, анализ и контроль нарушений в сфере избирательного права».

Он рассказал, что мониторинг и анализ будет касаться деятельности судов и правоохранительных органов по расследованию нарушений на выборах, а также обеспечения общественного контроля на выборах, фиксирования нарушений прав избирателей, подготовки документов для выступления в роли заявителя, подачи различных ходатайств. Другие обязанности – информирование и просвещение, проведение семинаров.

Кроме того, он сообщил, что уже подал запросы в правоохранительные органы и проанализировал решения судей и отметил, что выводы неутешительные, так как на сегодняшний день ни одного нарушителя не привлекли к ответственности.

Игорь Скалько - Если быть точным, то по информации Нацполиции области, выявлено и направлено в суд 28 протоколов по административным правонарушениям в сфере избирательных прав по статье 212 пункту 13 («Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об организации, осуществившей печать, их тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск» - ПН) - 27 протоколов, и один протокол статье 212 пункт 14 («Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах» - ПН), и еще один протокол направило НАБУ в Первомайский суд, - подчеркнул он.

- Всего пять протоколов рассмотрено судами, конечно мы все знаем, что сейчас в судах не ренессанс, там идут процессы перестройки, людей не хватает. Например, Центральный райсуд вынес аж три постановления, по которым вернул материалы про административные нарушения назад в полицию. В двух случаях потому что они были неправильно направлены, не в тот суд, и в одном не было свидетелей, доказательств - это низкое качество составления этих протоколов, - резюмировал омбудсмен.

Напомним, что в январе наблюдатели «Опоры» выяснили, что в трёх городах Николаевской области под видом исследования общественного мнения относительно политических настроений набирали людей в команду агитаторов за кандидата в президенты Петра Порошенко. В политсиле эту информацию не опровергли и никак не прокомментировали.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве агитаторы, которых привлекли к команде Петра Порошенко, получили инструкции по сбору информации о политических настроениях граждан.