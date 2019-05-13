«Почему-то обвиняют нашу каденцию»: Москаленко заявила, что с «Искрой» ничего не делали с 2012 года и призвала городских депутатов решить вопрос

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.

Об этом она заявила в понедельник, 13 мая, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Никоалевского областного совета не знают, как по закону передать зданиебывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

По словам Москаленко, для того, чтоб передать «Искру» в собственность города, необходимо сессионное решение городского совета.

— Я принесла всю официальную переписку с городской властью, я принесла все решения вашей комиссии ЖКХ и хочу отметить следующее – последнее письмо, которое было направлено на городского голову 19 ноября 2018 года о том, что мы готовы вынести вопрос на рассмотрение сессии, но только после того, как будет разрешение от депутатов городского совета. Для того, чтоб депутаты областного совета рассматривали этот вопрос на сессии, сначала необходимо решение сессии городского совета, - сказала Москаленко.

Глава облсовета пожаловалась на обвинения в сторону областной власти, заявив о том, что здание «Искры» заброшено с 2012 года.

— Прошу активных депутатов городского совета, которые в 2012 году голосовали за то, чтоб передать с городской собственности к нам в областную, депутаты приняли. С 2012 году ничего не сделали с этим зданием и сегодня обвиняют почему-то именно нашу каденцию, - сказала Виктория Москаленко.

Кроме того, Москаленко заявила, что договор с охранной фирмой, которая предоставляет услуги по охране бывшего кинотеатра, до сих пор не заключен, а у облсовета перед фирмой есть долги.

— Только что общалась с начальником управления культуры о том, почему областной совет выделил деньги на охрану, а с фирмой не заключен договор. Было определено, что какие-то долги, не хватает денег на охрану, поэтому мы после сессии вынесем на комиссию и исследуем, почему именно это здание не охраняется, - добавила Москаленко.

Напомним, в Николаеве неизвестные разбирают фасад и помещения бывшего кинотеатра «Искра».