«Манипуляции происходят», – депутат Николаевского облсовета отозвал свой голос за назначение директора аэропорта

Депутат Николаевского областного совета Александр Ясинский написал главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко заявление, где просит не учитывать его голос «за» при голосовании за назначение Федора Барны директором КП «Николаевский международный аэропорт».

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, депутаты облсовета на сессии 16 мая только с третьего голосования поддержали назначение Федора Барны директором КП «Николаевского международного аэропорта». В последнем голосовании вопрос поддержали 33 депутата.

– Там просто к системе, наверное, больше вопросов, чем ко мне. Манипуляции происходят в областном совете. Даже вот когда один вопрос по два-три раза ставят на переголосование, – сказал Ясинский.

При этом он пояснил, что он против назначения Барны из-за ряда озвученных нарушений в аэропорту и то, что он не ответил на его вопросы о ряде трат.

В частности, он возмутился тем, что Николаевскому аэропорту вернули апелляционную жалобу из-за неуплаты судебного сбора и Барна уже не отрицает возможность мирового соглашения с уплатой истцу 35 миллионов за проведенный ремонт.

Напомним, что ранее подобная ситуация сложилась с голосом депутата Вадима Олабина. Он зарегистрировал заявление, в котором он просит не учитывать свой голос за проект по перераспределению бюджета, поскольку считает, что в системе голосование произошел сбой.