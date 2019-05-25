«Ты максимум там лифтер»: Министр Омелян раскритиковал Президента Зеленского за его выступление на iForum

Владимир Омелян Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского за его выступление на iForum в Киеве.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Как известно, Владимир Зеленский во время своего выступления высмеял украинских чиновников, намекая в том числе и на Омеляна, и рассказал о планах запуска проекта «Лифт».

В свою очередь министр Омелян ответил Президенту Зеленскому, останавливаясь на основных моментах выступления Главы государства, добавляй к ним свои личные комментарии с критикой. При этом Владимир Омелян обращается к Владимиру Зеленскому на «ты».

Напомним, что в ходе Рады регионального развития с участием Петра Порошенко, которая прошла в Николаеве, 5 марта, Владимир Омелян в ходе своего выступления отметил, что действующие реформы нужно продолжать и закончил свою речь слоганом «Кандидатов много – президент один», который используется в агитационных материалах в поддержку Петра Порошенко, как кандидата на пост Президента. Позже в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» он заявил, что не агитировал за Петра Порошенко.