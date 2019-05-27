В Верховном суде обжаловали назначение Богдана на должность главы Администрации Президента

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая года № 304/2019 «О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано в канцелярию суда 24 мая 2019 года общественной организацией «Общественный люстрационный комитет» и физическим лицом.

Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

Как известно, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии «Слуга народа» и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана, который ранее оказывал юридическую помощь олигарху Игорю Коломойскому и работал в Кабмине Николая Азарова. После заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан попадает под действие закона о люстрации.

Напомним, 23 мая на сайте Президента Украины появилась петиция об отставке Владимира Зеленского, которая набрала больше 40 тысяч подписей.