Луценко записал новый видеоблог и заявил, что открыл уголовные дела по инициативам Кучмы на переговорах в Минске

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что открыл три уголовных производства после предложений, которые выдвинули представители Украины на переговорах в Минске.

Об этом говорится в видеоролике, который опубликован на YouTube-канале Луценко.

Он заявил, что возмущен высказываниями представителей Украины в Минске, что украинским войскам нужно прекратить стрелять в сторону противника.

- По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, собирают налоги, а мы с ними будем торговать? Еще одно дело – по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины в период АТО. И еще одно дело – по факту государственной измены, - говорит Луценко.

Отметим, что инициативы о снятии экономической блокады с территории ОРДЛО и запрете ответного огня в Минске высказал представитель Украины Леонид Кучма, который уполномочен на мирные переговоры.

Также Луценко раскритиковал заявление Зеленского, что «россияне потеряли контроль» над террористами на Донбассе. Он отмечает, что руководящие должности в формированиях террористов занимают россияне.

Отметим, что в недавнее время, после победы на выборах Зеленского, Луценко стал выпускать свои обращения в виде видеоблогов.