«Ваш грязный козырь в этой партии однозначно будет бит», – Дятлов уверен, что избиратели на выборах дадут оценку «политикам из прошлого»

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу Игорь Дятлов обратился к отдельным своим оппонентам, которые декларируют новые ценности и подходы в украинской политике с призывом вести честную предвыборную борьбу.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

«Избирательная кампания у нас в самом разгаре. Нас всех позвали на дебаты на общественное телевидение. На дебаты, я, конечно же, пришел, а вот мои основные конкуренты – испугались, отморозились и спрятались. Возможно, им просто нечего сказать нашим избирателям? А, возможно, они убеждали моих двойников, которых сами же и зарегистрировали, не сниматься с выборов на 127 округе. Да, вы правильно заметили – против меня сегодня ведется грязная борьба. Они всунули в избирательный список моих двойников в надежде, что наши люди банально запутаются. Но мои конкуренты глубоко ошибаются. Наши люди умные и хорошо знают, что на протяжении всех этих лет именно Игорь Дятлов отстаивал их интересы», – отметил Игорь Дятлов.

Также он добавил, что ему очень жаль, что «политики из прошлого до сих пор считают, что нас всех можно обмануть».

«Они так и не сделали выводов из результатов выборов Президента Украины, когда мы, поддержав Владимира Зеленского, в первую очередь проголосовали против них – этих народных депутатов Украины, их методов и вот такой вот грязи», – отметил кандидат.

«Мы с вами понимаем, что призывать этих политиканов из прошлого прекратить грязную борьбу - бессмысленно. А вот обращаясь к другим кандидатам по 127 округу, которые декларируют другие – новые – ценности и подходы в украинской политике, хотел бы сказать: у вас есть шанс прямо сегодня доказать на деле самим себе и своим избирателям, что мы действительно хотим изменить нашу страну. Потому что перемен требуют сердца наших избирателей! А вот тем кандидатам, которые почему-то решили, что наши избиратели могут быть глупыми и неразборчивыми, я скажу следующее: ваш грязный козырь в этой партии однозначно будет бит, и вы услышите приговор от николаевцев 21 июля», – резюмировал Игорь Дятлов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 127-м округе зарегистрировали кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки - Владимира Дятлова. Позже, стало известно, что на 127-м округе зарегистрировали еще одного человека с фамилией «Дятлов» - Евгения Дятлова.

Отметим, что в Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля. Кандидат в нардепы заявил, что таким образом оппонентам не удастся его дискредитировать.