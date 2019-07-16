Судья, который рассматривал дело Куницкого, получил СМС с благодарностью и обещанием «премии»

Судья Шестого апелляционного административного суда города Киева Анатолий Степанюк заявил, что во время рассмотрения жалобы кандидата от Слуги народа Александра Куницкого получил несколько СМС с неизвестного номера.

Судья направил заявление о препятствовании работе Высшему совету правосудия и генеральному прокурору, передает «Новое время».

Степанюк входил в коллегию судей по делу Куницкого.

По словам судьи, он получил два СМС в 18:38 и еще одно в 18:47 — в то время, когда коллегия находилась в совещательной комнате. Решение должны были объявить в 21:00.

В сообщениях, как утверждает Степанюк, его благодарили за положительное решение относительно «израильтянина». Также судье обещали «премию в оговоренном размере».

Степанюк заявил, что воспринимает эти сообщения как вмешательство в профессиональную деятельность судьи.

Напомним, что ранее ЦИК сняла с выборов харьковского кандидата от «Слуги народа» Куницкого, который баллотировался на одном округе с Грановским. После этого Куницкий выиграл суд, который восстановил его в качестве кандидата.

Отметим, позже была опубликована переписка представителя и главы ЦИК на суде по регистрации Куницкого.