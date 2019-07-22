Парламентские выборы на Николаевщине: По предварительным подсчетам ЦИК на всех округах лидирует «Слуга народа»

В Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы.

В Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом голосования в Николаеве и области.

Информация постоянно обновляется...

02:13 В штабе партии "Слуга народа" в Николаеве продолжают делиться результатами предварительных подсчетов.

127 - обработано 82 из 124 участков, кандидат от «Слуги Народа» Александр Пасечный впереди ближайшего оппонента на 60%

128 - обработано 46 из 89 участков, кандидат от «Слуги Народа» Александр Хайду впереди ближайшего оппонента на 38.3%

129 - обработано 63 из 106 участков, кандидат от «Слуги Народа» Игорь Копытин впереди ближайшего оппонента на 51.7%

130 - обработано 153 из 233 участков, кандидат от «Слуги Народа» Игорь Негулевський впереди ближайшего оппонента на 50.9%

131 - обработано 73 из 189 участков, кандидат от «слуг народа» Артем Черноморов впереди ближайшего оппонента на 82.1%

132 - обработано 39 из 184 участков, кандидат от «слуг народа» Максим Дырдин впереди ближайшего оппонента на 77.2%

02:08 К зданию администрации Центрального района, где располагается ОИК 129-го округа, приходят главы избирательных комиссий и становятся в очередь, чтобы отдать протоколы.

01:33 По данным собеседника "Преступности.НЕТ" в Национальной полиции, в Первомайске здание ОИК (132 округ) взято под усиленную охрану спецподразделением КОРД и Святой Николай. Кроме того, в городе находятся бойцы спецроты полиции.

01:30 По предварительным данным, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, на всех шести округах Николаева и области лидируют кандидаты-"мажоритарщики" от партии "Слуга народа". Стоит отметить, что на данный момент по каждому округу подсчитано от от 2,7 до 10% бюллетеней.

01:23 К зданию Заводской администрации, где находится ОИК 127-го округа, начинают свозить протоколы.

00:40 Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты подсчета голосов по мажоритарным округам. В пяти из шести округов пока лидируют кандидаты от партии "Слуга народа". На данный момент по каждому округу подсчитан от 0,5 до 3% протоколов.

00:36 Тем временем, по параллельным подсчетам штаба партии "Слуга народа" в Николаеве и области лидируют их кандидаты. Об этом сообщают в штабе.

Здесь вы можете следить за тем, как проходят выборы в Украине.