Подсчет результатов голосования на выборах в Раду: На Николаевщине и по Украине обработали 93% голосов

В Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы. Во вторник, 23 июля, окружные и Центральная избирательная комиссии подбивают итоги волеизъявления граждан.

В Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь. А как подсчитывали результаты в понедельник, 22 июля, и связанные с этим события, здесь.

Редакция «Преступности.НЕТ» в этой новости следит за ходом подсчета голосов в Украине и в Николаевской области.

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08:49 В Николаевской области на данный момент обработали 92,86% протоколов участковых избирательных комиссий. Поскольку кандидаты-«мажоритарщики» от партии «Слуга народа» победили своих оппонентов в шести округах области со значительным отрывом, то результат подсчетов значительно не изменил показатели.

В целом по Украине Центральная избирательная комиссия уже обработала 92,86% голосов.