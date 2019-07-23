На выборах в парламент николаевцы поддержали в основном «Слугу Народа» и «Оппоплатформу - За життя»

В Николаеве на парламентских выборах 21 июля 47,33% голосовавших горожан поддержали партию «Слуга народа», вслед за ней значительное количество николаевцев поддержали «Оппоплатформу – «За жизнь» (23,21%), а третье место заняла партия экс-Президента Порошенко «Европейская солидарность» (5,69%).
Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии, которые обобщили специалисты ОО «Центр аналитических исследований».
Наибольшую поддержку партия «Слуга народа» получила в Корабельном районе города, а наименьшую - в Ингульском. Партия «Оппозиционная платформа – «За жизнь» наоборот получила больше голосов в Ингульском районе и меньше в Корабельном.
Вслед за партией «Европейская солидарность», занявшей третье место в Николаеве с результатом 5,69%, идут «Партия Шария», которую поддержали 4,7% избирателей города, и «Оппозиционный блок» - 3,88% голосов.
Явка на этих выборах составила 48,36%.
|
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Слуга народа
|
47,33
|
47,18
|
46,95
|
46,36
|
49,71
|
Оппозиционная платформа – За життя
|
23,21
|
23,1
|
22,63
|
24,51
|
22,19
|
Европейская солидарность
|
5,69
|
6,16
|
6,54
|
5,22
|
4,49
|
Партия Шария
|
4,7
|
4,66
|
4,35
|
5,16
|
4,56
|
Оппозиционный блок
|
3,88
|
3,96
|
3,56
|
4,1
|
3,9
|
Батькивщина
|
3,83
|
3,63
|
3,83
|
3,78
|
4,18
|
Сила и честь
|
2,78
|
2,76
|
2,9
|
2,8
|
2,55
|
Голос
|
2,73
|
2,77
|
3,02
|
2,6
|
2,42
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
1,53
|
1,21
|
1,15
|
1,06
|
1,23
|
Украинская стратегия Гройсмана
|
1,03
|
1,00
|
1,15
|
1,00
|
1,03
|
Свобода
|
0,79
|
0,83
|
0,78
|
0,80
|
0,76
|
Явка
|
48,36
|
48,6
|
48,34
|
48,39
|
47,99
Также представим вам сравнительную таблицу результатов голосования 21 июля и результатов социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» по заказу ИА «УМГ» с 5 по 13 июля 2019 года.
|
|
город Николаев
|
Опрос
Июль 2019
|
Слуга народа
|
47,33
|
51,4
|
Оппозиционная платформа – За життя
|
23,21
|
16,9
|
Европейская солидарность
|
5,69
|
6,6
|
Партия Шария
|
4,7
|
4,3
|
Оппозиционный блок
|
3,88
|
2,5
|
Батькивщина
|
3,83
|
3,0
|
Сила и честь
|
2,78
|
0,4
|
Голос
|
2,73
|
2,1
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
1,53
|
0,4
|
Украинская стратегия Гройсмана
|
1,03
|
0,6
|
Свобода
|
0,79
|
0,5
|
Явка
|
48,36
|
75,9
Напомним, что в Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы.
В Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.
За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь. А как подсчитывали результаты в понедельник, 22 июля, и связанные с этим события, здесь.