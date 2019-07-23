На выборах в парламент николаевцы поддержали в основном «Слугу Народа» и «Оппоплатформу - За життя»

В Николаеве на парламентских выборах 21 июля 47,33% голосовавших горожан поддержали партию «Слуга народа», вслед за ней значительное количество николаевцев поддержали «Оппоплатформу – «За жизнь» (23,21%), а третье место заняла партия экс-Президента Порошенко «Европейская солидарность» (5,69%).

Об этом свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии, которые обобщили специалисты ОО «Центр аналитических исследований».

Наибольшую поддержку партия «Слуга народа» получила в Корабельном районе города, а наименьшую - в Ингульском. Партия «Оппозиционная платформа – «За жизнь» наоборот получила больше голосов в Ингульском районе и меньше в Корабельном.

Вслед за партией «Европейская солидарность», занявшей третье место в Николаеве с результатом 5,69%, идут «Партия Шария», которую поддержали 4,7% избирателей города, и «Оппозиционный блок» - 3,88% голосов.

Явка на этих выборах составила 48,36%.

город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Слуга народа 47,33 47,18 46,95 46,36 49,71 Оппозиционная платформа – За життя 23,21 23,1 22,63 24,51 22,19 Европейская солидарность 5,69 6,16 6,54 5,22 4,49 Партия Шария 4,7 4,66 4,35 5,16 4,56 Оппозиционный блок 3,88 3,96 3,56 4,1 3,9 Батькивщина 3,83 3,63 3,83 3,78 4,18 Сила и честь 2,78 2,76 2,9 2,8 2,55 Голос 2,73 2,77 3,02 2,6 2,42 Радикальная партия Олега Ляшко 1,53 1,21 1,15 1,06 1,23 Украинская стратегия Гройсмана 1,03 1,00 1,15 1,00 1,03 Свобода 0,79 0,83 0,78 0,80 0,76 Явка 48,36 48,6 48,34 48,39 47,99

Также представим вам сравнительную таблицу результатов голосования 21 июля и результатов социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» по заказу ИА «УМГ» с 5 по 13 июля 2019 года.

город Николаев Опрос Июль 2019 Слуга народа 47,33 51,4 Оппозиционная платформа – За життя 23,21 16,9 Европейская солидарность 5,69 6,6 Партия Шария 4,7 4,3 Оппозиционный блок 3,88 2,5 Батькивщина 3,83 3,0 Сила и честь 2,78 0,4 Голос 2,73 2,1 Радикальная партия Олега Ляшко 1,53 0,4 Украинская стратегия Гройсмана 1,03 0,6 Свобода 0,79 0,5 Явка 48,36 75,9

Напомним, что в Украине и, в частности, в Николаевской области 21 июля прошли внеочередные парламентские выборы.

В Николаеве и области, как и во всей Украине, проголосовали по двум бюллетеням – за партию и за кандидата-мажоритарщика. Всего в выборах по партийным спискам приняли участие 22 политсилы. Также от Николаевской области в парламент выберут шесть мажоритарщиков. Победителем на мажоритарном округе станет кандидат, который наберет голосов больше, чем его конкуренты.

За тем, как проходил день выборов в Николаеве и области, можно прочитать здесь. А как подсчитывали результаты в понедельник, 22 июля, и связанные с этим события, здесь.