Из-за подавлений протестов в Москве возвращение России в ПАСЕ будут пересматривать

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов на протестах в Москве.

Соответствующее заявление опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон на своей странице в Facebook.

Как известно, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.

Ивон подчеркивает, что методы, которыми в Москве подавляются митинги и протесты, очень жестоки и являются неприемлемыми в современном обществе.

«Освещение митингов по телевидению показывает, что методы, используемые для «поддержания порядка» во время подготовки к выборам в местные органы власти в Московии, несоразмерны любой угрозе общественному порядку. Жестокость, с которой мужчины, которые могли или не могли быть полицейскими, используют дубинки, явно неприемлема в любом цивилизованном обществе», - написал Кристофер Ивон.

Кристофер Ивон отметил, что Россия нарушает Конвенцию о правах человека, поэтому негативная реакция Великобритании на возвращение РФ в ПАСЕ очевидна. Кроме того, Ивон отметил, что, судя по подобному жесткому подавлению митингов, Россия не намеренна выполнять обещание соответствовать стандартам ПАСЕ, и выразил надежду, что Парламентская ассамблея рассмотрит вопрос возвращения на собрании.

«Прошло всего несколько недель с тех пор, как ПАСЕ [Парламентская ассамблея] проголосовала за восстановление прав Федерации, и уже ясно, что у России нет намерения выполнять свои обязательства и обещание соответствовать стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и мы должны вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября. Сцены, которые мы наблюдали, неприемлемы и возмутительны», - добавил Кристофер Ивон.

Напомним, в ходе митинга за свободные выборы в Москве были задержаны более 50 несовершеннолетних, 5 человек были госпитализированы.