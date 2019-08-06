ГБР расследует факт пересечения госграницы Украины по подставным документам экс-президентом Порошенко

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР проверят информацию по организации бывшим Президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: частью 1 статьи 366 Уголовного Кодекса Украины («Служебный подлог»), частью 1 статьи 332 Уголовного Кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»); части 4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины («Использование заведомо поддельного документа»).

Напомним, что согласно данным, полученным журналистами, пассажирами чартерного рейса Киев-Мале-Киев были 3 мужчин и 5 женщин: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko. На курорте глава государства фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine).

Из достоверных источников «Схемам» стало известно, что президент отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc посреди Индийского океана: 8 взрослых и 2 детей поселились на самой дорогой частной вилле на отдельном острове (основная вилла с бассейном, гостевая, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и свой пляж).

Аренда отдельного острова на курорте «Шеваль Блан» стоит не менее 46 000 долларов в сутки (276 000 долларов за 6 суток проживания).

Также ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что инициировал новое уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

Отметим, Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения пятого президента Петра Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции. А ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба назначил нового исполняющего обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ из-за конфликта касательно публикации ведомства об открытии уголовного производства в отношении экс-Президента Украины Порошенко по заявлению бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.