После встречи с Зеленским и визита СБУ завод «Арселор Миттал» заявил, что уменьшит выбросы и даст деньги на медицину

Завод «Арселор Миттал Кривой Рог» заявил, что поддержал инициативы Офиса Президента Украины. Предприятие обещает в два раза уменьшить вредные выбросы и принять участие в социальных программах.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Напомним, ранее президент Зеленский хотел, чтобы этот завод «финансово извинился» перед 25 тысячами горожан, заболевших онкозаболеваниями. После этого СБУ провела выемку документов на заводе «Арселор Миттал».

Топ-менеджеры завода на днях провели переговоры с представителями Офиса Президента, обсудив возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате стороны договорились о пяти шагах.

«Первое. «Арселор Миттал Кривой Рог» продолжит глобальную модернизацию предприятия – в ближайшие пять лет инвестиции составят более 1,8 миллиарда долларов, что даст возможность сократить выбросы в атмосферу на 50-55%... Предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду по итогам визита главы государства в Кривой Рог 12 июля. План был передан лично Президенту Украины на встрече, он предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие несколько месяцев. Второе. Компания получила возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали. Возобновлены пусконаладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 («Экоцид») Уголовного кодекса Украины».