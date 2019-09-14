Президент Зеленский в Днепре представил нового главу ОГА Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Днепр, чтобы представить нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.

Об этом сообщает «Левый берег».

Указ о назначении на должность главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко был опубликован на сайте Президента 14 сентября.

«Хочу сегодня представить нового главу государственной областной администрации - очень молодой человек, Александр Бондаренко», - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Бондаренко определили «испытательный срок» до Нового года.

Также ожидается, что Президент проинспектирует мост в Днепре, который стал объектом «спора» между Президентом Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

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Из декларации нового губернатора известно, что зарегистрирован он в Харькове, но фактически проживает в Киеве. Его супруга Регина имеет российское гражданство.

На Бондаренко записаны две квартиры – в Харькове и Киеве. Также в декларации указан автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска.

В последнее время Александр Бондаренко занимался бизнесом и руководил несколькими фирмами, доходы от которых отобразил в своей электронной декларации. Две фирмы занимались консультированием в вопросах торговли и в сфере IT. Еще две фирмы – торговые.

На своем счету в банке новый губернатор хранит 165 тыс гривен, 59 тыс. евро и 66 тыс. долларов, еще 50 тыс. долларов он хранит наличными.

Напомним, что 10 сентября Владимир Зеленский находился с визитом в Ровно, чтобы представить главу ОГА Виталия Коваля.