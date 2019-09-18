Генпрокурор Рябошапка уволил с должности замглавы ГПУ Стрижевскую, которую обвиняли в причастности к «схемам»

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 сентября подписал приказ об увольнении своего заместителя Анжелы Стрижевской.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Напомним, ранее Рябошапка уволил трех заместителей генерального прокурора: главного военного прокурора Матиоса, первого заместителя генерального прокурора Севрука и первого заместителя генпрокурора Сторожука.

Напомним, что Анжела Стрижевская фигурирует в деле замминистра Грымчака, которого задержали на вымогательстве 1,1 миллиона долларов. По информации НАБУ, Грымчак якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора Анжеле Стрижевской, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда, который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

Также отметим, что заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик написал рапорт, в котором указал, что уже бывший генпрокурор Юрий Луценко совместно со своими заместителями Евгением Ениным и Анжелой Стрижевской вмешиваются в расследование уголовных производств на десятки миллиардов гривен, а взамен подозреваемые должны помогать определенной политической силе.

Ранее народный депутат Мустафа Найем заявлял, что заместители генпрокурора - Анжела Стрижевская и Евгений Енин ездят договариваться с бывшими министрами беглого Виктора Януковича. В августе в кабинете замглавы генпрокурора Стрижевской нашли прослушивающее устройство.