В Киеве суд избирает меру пресечения экс-нардепу Пашинскому – его пришел поддержать Турчинов

Судьи Печерского районного суда города Киева начали избирать меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, на заседание суда по делу Пашинского пришел Александр Турчинов.

Бывший секретарь СНБО объяснил, почему только он пришел поддержать Пашинского в суде.

- Адвокат просил, чтобы не было шоу. Сергей был со мной с первого до последнего дня Майдана. Он был со мной на востоке нашей Родины, - сообщил он.

Как известно, в 2017 году около Киева Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове. Подстреленный нардепом Пашинским мужчина заявил, что нардеп от фракции «Народный фронт» направил на него пистолет без предупреждения.

Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении и будет просить арестовать Пашинского.

Стоит напомнить, что ранее начальник Центра развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что нардеп Сергей Пашинский и его люди «сидят на потоках» и «контролируют полностью рынок» Министерства обороны.