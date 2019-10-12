ЦИК назначила выборы в двух ОТГ Николаевщины

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в двух объединенных территориальных громадах в Витовском и Николаевском районах Николаевской области.

Соответствующее постановление ЦИК приняла 11 октября.

Выборы состоятся 22 декабря в Мешково-Погореловской (село Мешково-Погорелово, поселок Святониколаевка), Коларовский сельский совет (поселок Каравелово, Зайчевское, Капустино, село Добрая Надежда, Ясная Поляна), а также в Веснянской ОТГ (поселок Весняное, Надбугское, село Сливино), Кривобалковский сельский совет (села Кривая Балка, Подымово, Половинки).

Кроме двух ОТГ в Николаевской области такие выборы запланированы еще в 86 объединенных территориальных громадах в других областях страны (одна городская, 16 поселковых, 69 сельских ОТГ).

Напомним, как 18 сентября в ходе сессии Николаевского областного совета депутаты выразили свое несогласие с планом, который разработала облгосадминистрация, и заявили, что его необходимо доработать. Рассматривать его они решили в ходе очередной сессии областного совета. 11 октября сессия обласовета не состоялась из-за отсутствия кворума.

Если депутаты Николаевского областного совета до начала последнего этапа децентрализации не утвердят свой перспективный план объединенных территориальных общин, в Кабинете министров разработают свой собственный план.