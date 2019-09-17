Кабмин разработает свой перспективный план ОТГ Николаевщины, если облсовет не утвердит его до начала следующего этапа децентрализации

Если депутаты Николаевского областного совета до начала последнего этапа децентрализации не утвердят свой перспективный план объединенных территориальных общин, в Кабинете министров разработают свой собственный план.

Об этом шла речь во вторник, 17 сентября, в ходе комиссии Николаевского областного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в Министерстве регионального развития Украины предложили свою модель административно-регионального устройства субрегионального уровня с четырьмя районами и 33 объединенных территориальных общин.

После доклада начальника отдела по вопросам территориальной организации власти и местного самоуправления Николаевской ОГА Оксаны Гейко, депутат Игорь Ивануна заявил, что поддерживает идею «один район – одна громада».

— Делать распределение при участии ОТГ я считаю не очень целесообразным, почему именно? Потому что каждая из них, которая была в составе или присутствовала, конечно, хочет остаться в своем составе. (...) В советские времена не зря были распределены районы, потому что тогда работали какие-то институции. А сейчас распределение делается как? Хочет один туда, второй сюда. Я считаю, что один район – одна громада, - сказал Ивануна.

В то же время депутат Петр Паламарюк также выступил за объединение громад, отметив, что в некоторых ОТГ, руководители которых заявляют о нежелании объединяться, депутаты выступают против.

Петр Паламарюк Игорь Ивануна

— Создали царьков в роли глав ОТГ, которые что хотят, то и делают, но дело даже не в этом. Я беру Камянский сельсовет, который хотят насильно присоединить к Черноморской ОТГ, потому что есть три решения депутатов сельсовета о том, что они отрицают присоединение к Черноморской ОТГ, - сказал Паламарюк.

В свою очередь, депутат Александр Казарин заявил, что будет отстаивать свою позицию касательно Братской громады, где, по его мнению, должно быть две ОТГ.

В то же время исполняющий функции и полномочия главы ОГА, заместитель главы ОГА Александр Кушнир отметил, что перспективный план разрабатывался с учетом того, как громады смогут функционировать.

— И тут стоит непростой вопрос – проголосовать, как где-то кто-то выступает, или проголосовать так, чтоб громады были способны и были бы самодостаточными. Процесс формирования этого перспективного плана проходил не день, не два, он проходил очень долго. Есть соответствующие расчеты, что эти громады будут способны. Могу уверить, что ни один участок дороги, ни одна школа не будут забыты, они будут на балансе, - сказал Кушнир.

Депутаты начали дискутировать касательно того, что члены профильной комиссии нашли в перспективном плане ошибки, его необходимо дорабатывать, на что Кушнир заявил, что дорабатывать его уже будет областной совет. Кроме того, он отметил, что, в случае, если облсовет не предоставит свой план к началу последнего этапа децентрализации, в Кабинете министров разработают свой собственный.

— Дальше, если мы не отправим, я вам просто сообщу, чтоб вы поняли, Кабинет Министров в своем порядке разработает, как он видит, потому что не может общая реформа децентрализации останавливаться одним решением, - отметил Александр Кушнир.

Александр Кушнир Григорий Ташлык

В итоге депутаты поддержали решение профильной комиссии о том, что план необходимо доработать.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Александр Кушнир, комментируя желание нескольких громад, в частности Широковской и Нечаянской, не объединяться, отметил, что об этом надо было заявлять в течение пяти лет реформы. Внести корректировки в план реально, но в таком случае, главы громад берут на себя полную ответственность за дальнейшее функционирование.

— Мы разработали перспективный план, согласно которому громады смогут нормально, самостоятельно функционировать. Если кто-то хочет взять на себя риск, пусть берет. Они могут проголосовать любой перспективный план, но это будет их план. И когда в марте громада не сможет чего-то получить, то пусть депутаты придут и расскажут, почему они до конца не отстаивали именно экономический интерес громады, - отметил Александр Кушнир.

Также, по словам замглавы ОГА, небольшие громады с населением до пяти тысяч человек могут существовать только за счет масштабных предприятий, либо большого количества земель.

— Ну если у них не расположены сверхмощные предприятия, то нет. Есть, конечно, громады, у которых небольшое население, но очень много земель, они стягивают максимальные налоги, - добавил чиновник.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Николаеве эксперты презентовали усовершенствованный вариант административного-территориального уклада районного уровня Николаевской области. Как известно, вместо 19 районов намерены создать четыре.