Законопроекта об особом статусе Донбасса не существует, — глава фракции «Слуга народа» Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявивил, что депутаты не начинали разрабатывать законопроект об особом статусе Донбасса, пока нет даже чернового варианта документа.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

- Сейчас нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бессмысленно его обсуждать, потому что мы говорим о абстракции, — отметил Арахамия.

По его словам, он не знает, когда и кто будет писать законопроект, на заседаниях фракции этот вопрос не поднимали.

- Мне кажется, что инициатива будет исходить из переговорной группы (после встречи в «нормандском формате» — ПН). Далее будет активно обсуждаться на комитете, — пояснил глава фракции.

Он заверил, что Россия не будет влиять на написание законопроекта.

Также Арахамия сказал, что не знает, как будет убеждать депутатов голосовать за законопроект об особом статусе Донбасса, так как не имеет чернового варианта закона.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера» и записал видеообращение.