Губернатор Стадник позвал на встречу депутатов Николаевского облсовета, чтоб «прощупать ситуацию» и обсудить отставку Москаленко

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник провел ознакомительную встречу с депутатским корпусом облсовета.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» рассказали сами депутаты.

Известно, что на встрече, которая, как утверждают некоторые депутаты, проходила у Стадника по одному, обсуждалась как общая обстановка в депутатском корпусе, так и вопрос отставки главы областного совета Виктории Москаленко.

Депутат Николаевского облсовета Вадим Олабин рассказал, что глава ОГА Стадник на данный момент не намерен содействовать тому, чтобы глава облсовета Москаленко ушла с должности, а хочет проверить, на сколько она ей соответствует.

– У Стадника была задача познакомиться, и вторая – поговорить о перспективах развития областного совета. И прощупать ситуацию. Я не считаю, что у него стоит задача: «Вот срочно ее снять». Прощупать ситуацию, насколько она соответствует званию руководителя.

Что касается того, рассматривается ли какая-то кандидатура на эту должность вместо Виктории Москаленко, то сказал следующее:

– Только наличие кандидатуры, наверное, нас бы и объединило в едином порыве. Такая ситуация в областном совете, что мы не можем никак консолидироваться вокруг кого-то конкретного. И я уверен, что к настоящему моменту такой кандидатуры нет, в том числе.

При этом отметил, что сам глава ОГА свои кандидатуры не предлагал.

– Может быть даже полезно было бы его участие в этом процессе (Стадника в процессе выбора главы облсовета, – ПН), но никаких кандидатур он не называл. Обсуждалась общая ситуация и вопросы, касаемые жизнедеятельности областного совета при таком руководителе.

В свою очередь, депутат Александр Бондарь сказал, что на встрече отсутствовал, но отметил, что приглашение на это мероприятие поступило.

– Я был в командировке, на встрече я не был. Меня приглашали, я сказал, что не буду, были они или не были – я не знаю.

По словам Бондаря, на должность главы облсовета рассматривается и его кандидатура, и других депутатов.

– Мой голос, когда было контрольное голосование за отставку Москаленко, он был и позиция моя – она, на сегодняшний день не изменилась. (…) Уже и я, и другие депутаты пытались Москаленко снять, и она договаривается, то у нее нет голосов, чтоб снять… По кандидатуре, в принципе много кандидатов обсуждается. Иногда моя фамилия звучала, иногда моих коллег. А сама постановка вопроса ставит меня в неловкое положение, потому что у нас на четвертом этаже облгосадминистрация пытается выбрать главу облсовета. Это парадоксальный подход и в это еще «подпрягаются» мои коллеги – это неправильный подход.

При этом на вопрос корреспондента о том, захочет ли он пойти на эту должность, если большинство его поддержит, то такой вариант не отрицает.

– Лично у меня опыт работы управленческий есть. Знания, что такое госслужба, бюджетирование, местное самоуправление – есть. Если будет вызревать так называемое большинство, не кулуарное, а настоящее, то, может и дам согласие.

Барна отказался комментировать встречу, сказав, что выразит свою позицию касательно отставки Москаленко на голосовании. Также он добавил, что в плохой организации работы облсовета виновата как Москаленко, так и депутаты.

Напомним, в период президентских выборов Виктория Москаленко, выступающая в поддержку экс-президента Петра Порошенко, оставила на странице Зеленского комментарий, где назвала его малороссом и посоветовала снять свою кандидатуру с выборов.

Позже Владимир Зеленский посетил Николаев с рабочим визитом 17 июля. В ходе своего пребывания Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.

В ответ на заявление Зеленского Мооскаленко сказала, что никогда в своей жизни «не переобувалась».

Напомним, как на сессии Николаевского областного совета, которая состоялась 10 сентября текущего года, несколько депутатов объявили недоверие Москаленко. В итоге не хватило голосов даже для того, чтобы внести в повестку дня вопрос об ее отставке.

Примечательно, что 17 октября Виктория Москлаенко на своей странице в социальной сети опубликовала совместное фото с Петром Порошенко.