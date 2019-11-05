«Думаю, Луценко не нравилось, что посольство призвало к очищению ГПУ», – экс-посол США рассказала о конфликте с бывшим Генпрокурором

Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний перед комитетами Палаты представителей рассказала, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытался ей навредить и причиной этого она считает рекомендации посольства о реформировании ГПУ.

Об этом говорится в показаниях, обнародованных комитетом по делам разведки, передает «Голос Америки».

В ноябре-декабре 2018 года Йованович впервые узнала о контактах между Луценко и адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и что Луценко пытается ей навредить.

«Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ничего из этого не было выполнено. Мы считали это красивыми целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания», - рассказала Йованович.

По ее словам, Луценко хотел, чтобы посольство США организовало ему встречу с Генпрокурором США, директором ФБР.

«Он заявлял, что у него есть для них важная информация. Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня. Например, как я отметила во вступительном слове, что я дала ему список лиц, которых нельзя преследовать, перечень неприкасаемых», - рассказала Йованович.

Напомним, как «Associated Press» сообщило, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.

Позже газета «The New York Times» сообщила, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани - адвоката президента страны Дональда Трампа. Это расследование также связано с задержанием Парнаса и Фрумана.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет газета.

Позже появилась информация, что украинским топ-чиновником, который упоминается в обвинительном акте прокуратуры США, и просил недавно задержанных американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана оказать содействие в устранении Мари Йованович с поста посла США в Украине, является бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.