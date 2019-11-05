Глава Днепропетровского облсовета, избранный от партии Порошенко, подал в отставку – ему на сессии планировали объявить недоверие

Глава Днепропетровского областного совета, член центрального совета партии «Европейская солидарность» Глеб Прыгунов заявил об уходе с должности.

Об этом он сообщил во вторник в Facebook.

На прошлой неделе стало известно, что Прыгунову готовят увольнение. Пока глава облсовета был в Страсбурге на конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, исполняющий обязанности председателя облсовета Святослав Олийнык (близкий к Игорю Коломойскому) подписал распоряжение о созыве сессии на 8 ноября. В повестке дня заседания значится вопрос о выражении недоверия Прыгунову.

Не дожидаясь сессии, Прыгунов сам подал в отставку, попутно заявив о реванше Партии регионов в Днепропетровском областном совете.

«Четыре года назад мы объединились в демократическую коалицию, чтобы отстранить Партию регионов от управления процессами в области. И это нам удалось. Но сегодня много партий, фракции которых представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. Поэтому логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но мы сейчас не имеем соответствующего инструментария. Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под общеукраинскую политическую картину при условии поддержки «папередников». Хотя получить недоверие от Партии регионов считаю положительной оценкой своей деятельности – значит, мы все делали верно! Не хочу ставить коллег по демократической коалиции перед выбором: поддержать Партию регионов в этом вопросе или нет… Итак, мандат от демократической коалиции перестал быть актуальным. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с поста председателя областного совета!» - говорится в заявлении Прыгунова.

Отметим, что в 2014 году после победы Петра Порошенко на выборах президента Прыгунов возглавил региональное отделение президентской партии. В октябре 2015 году Прыгунов был избран депутатом Днепропетровского областного совета VII созыва. 16 декабря 2015 года стал главой облсовета.

Напомним, как на сессии Николаевского областного совета, которая состоялась 10 сентября текущего года, несколько депутатов объявили недоверие Москаленко. В итоге не хватило голосов даже для того, чтобы внести в повестку дня вопрос об ее отставке.

Напомним, в период президентских выборов Виктория Москаленко, выступающая в поддержку экс-президента Петра Порошенко, оставила на странице Зеленского комментарий, где назвала его малороссом и посоветовала снять свою кандидатуру с выборов.

Позже Владимир Зеленский посетил Николаев с рабочим визитом 17 июля. В ходе своего пребывания Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.

В ответ на заявление Зеленского Мооскаленко сказала, что никогда в своей жизни «не переобувалась».