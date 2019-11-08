«Вместо России они атаковали посла Йованович и меня»: Заместитель помощника госсекретаря США рассказал о нападках «порохоботов»

Джордж Кент Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко обещал отомстить бывшему послу США в Украине Мари Йованович. Также он сказал, что к кампании против дипломата привлекали «порохоботов».

Об этом заявил перед членами трех комитетов Палаты представителей ведущих расследование импичмента. Стенограмма показаний, которые он дал 15 октября при закрытых дверях, опубликована на сайте постоянной специальной Палаты комитета по разведке, передает «Голос Америки».

Кроме, Луценко рассказал Кент, к кампании по разрушению репутации Мари Йованович были причастны, как он считает, так называемые «порохоботы».

«За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня», - сказал он.

По словам Кента, ситуацией, которая окончательно разрушила отношения между Посольством США в Украине и Генеральной прокуратурой, стало задержание Генпрокуратурой сотрудников НАБУ, которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года. Для посольства США это было важным еще и потому, что они установили, что некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, подавались на американскую визу.

К «коррумпированным украинцам», в результате действий которых Мари Йованович была уволена, Кент, кроме Луценко и бывшего генпрокурора Шокина, причислил также Назара Холодницкого, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокурора Константина Кулика.

Напомним, как «Associated Press» сообщило, что Мари Йованович отстранили от должности посла США в Украине после того, как она отказалась передавать украинским чиновникам просьбы о проведении расследований в стране.

Позже газета «The New York Times» сообщила, что федеральная прокуратура США начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани - адвоката президента страны Дональда Трампа. Это расследование также связано с задержанием Парнаса и Фрумана.

Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами собирали потенциально опасную информацию о Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере, а также ряде других лиц, пишет газета.

Позже появилась информация, что украинским топ-чиновником, который упоминается в обвинительном акте прокуратуры США, и просил недавно задержанных американских бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана оказать содействие в устранении Мари Йованович с поста посла США в Украине, является бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.