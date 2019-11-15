Главврач николаевского военного госпиталя написал заявление об увольнении – губернатор Стадник обещал подписать только после аудита

Владимио Поточняк, фото пресс-службы ОГА Главврач областного клинического госпиталя ветеранов войны, депутат Николаевского облсовета Владимир Поточняк написал заявление об увольнении.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного совета.

Заявление Поточняк написал в среду, 13 ноября. При этом глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник отказался его подписывать, пока в медучреждении не проведут аудиторскую проверку.

«Заявление начальника госпиталя Владимира Поточняка об увольнении, которое он написал 13 ноября утром, председатель облгосадминистрации не подписал. По глубокому убеждению Александра Стадника это станет возможным только после завершения комплексного аудита и отсутствии каких-либо вопросов ко многолетнему начальнику Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов войны», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в пресс-службе Николаевской ОГА также сообщается о факте визита Стадника в госпиталь. В сообщении сказано, что губернатор выступает за то, чтоб передать госпиталь в государственную собственность, потому что этот шаг, как считает Стадник, улучшит состояние медучреждения.

«Моя позиция по этому вопросу проста и прозрачна. Всем известно, что сегодня, условия, которые существуют в госпитале - ужасны. Я считаю, что такой шаг позволит улучшить качество оказания медицинских услуг, развить инфраструктуру медицинского учреждения, привести его к современным европейским стандартам, сохранить персонал», - отметил Стадник.

Однако губернатор добавляет, что не все согласны с этой позицией, поэтому все же предлагает провести обсуждения.

Примечательно, что ранее о передаче госпиталя в государственную собственность говорил ректор Черноморского национального университета имени Петра Могилы Леонид Клименко. Он просил депутатов рассмотреть этот вопрос, чтоб в итоге использовать госпиталь в качестве площадки для практики своих студентов медицинского факультета.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины готово передать в коммунальную собственность города Николаева стадион в парке Победы, фехтовальный зал и спорткомплекс «Трудовые резервы», но в том случае, если город передаст на баланс ЧНУ имени Петра Могилы недострой на 3-й Слободской под клинику, 11-й корпус, где находиться факультет филологии, и водную станцию.

Ранее сообщалось, что Губернатор Стадник пришел на городскую комиссию по ЖКХ, чтобы «поддержать» Головченко, который не освобождает помещение школы №37.