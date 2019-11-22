«ПриватБанк» не вернут Коломойскому, - премьер Гончарук

Государственный «ПриватБанк» не вернут в собственность олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в лондонском Королевском институте по международным делам, передает «Голос Америки».

Сообщается, что на выступлении перед аудиторией в Лондоне Гончаруку пришлось неоднократно повторять, что олигархи не оказывают политическое влияние на президента Украины Владимира Зеленского.

- У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело «ПриватБанка» является показательной об Украине для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам, - заявил премьер.

В то же время он подчеркнул, что в отношении «ПриватБанка» в ответ на возможные судебные решения правительство готово к любому развитию событий.

- Правительство Украины, команда президента будет делать все от нас зависящее, чтобы этот пример стал сигналом того, что в Украине все изменилось, - добавил Гончарук.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.