В Раде экс-нардепы от «Свободы» с кулаками набросились на нардепа от «Слуги народа»

В среду, 11 декабря, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады произошла драка между народным депутатом Украины от фракции «Слуга народа» и бывшими народными депутатами от «Свободы».

Об этом сообщает УНН.

Конфликт спровоцировали «свободовцы» Эдуард Леонов, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк, которые набросились на председателя подкомитета по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Андрея Богданца. Причиной стал вопрос о внедрении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Судя по опубликованных видео, коллеги Богданца предпринимали меры для того, чтобы отгородить его от нападавших.

Как известно, на последних парламентских выборах за ВО «Свобода» проголосовали 2,15% украинцев.

Напомним, ранее Олег Ляшко напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь». 18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении Ляшко за нападение на Андрея Геруса.

На время расследования суд отпустил Ляшко на поруки нардепов Михаила Волынця от партии «Батьківщина» и Виктории Сюмар от партии «Европейская солидарность».