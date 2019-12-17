В Николаеве отменили разведение мостов 17 декабря

В Николаеве отменили разведение мостов, которое назначили на 17 декабря.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «ЭЛУ Автодорог».

«В очередной раз, по инициативе заказчика, ГП «Николаевский судостроительный завод», разводку мостов 17 декабря - отменено!» – сообщили на коммунальном предприятии.

Как известно, резервным днем для разведения Южнобугского, Ингульского, понтонного моста также назначили 18 декабря, с 12:00 до 13:00.

Напомним, что разведение мостов для выхода этого десантного корабля изначально планировалось на 26 ноября. Позже процесс переносили на 28 и 29 ноября.