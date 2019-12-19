Руководителем николаевской налоговой милиции назначили киевского налоговика, которого «привез» глава ОГА Стадник

Виталий Заитов Начальником налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области назначили киевского налоговика Виталия Заитова.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Николаевской облгосадминистрации.

Ранее Заитов занимал должность начальника шестого отдела Управления расследований уголовных правонарушений Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Согласно данным электронной декларации Заитова, у него есть две квартиры (в его собственности 20% одной квартиры и 50% - второй) в селе Смолино Кировоградской области и квартира в Кропивницком (50% площади жилья). Также у него задекларирован автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» 2015 года выпуска, который он приобрел за 800 тысяч гривен в 2015 году.

За 2018 год Заитов на должности старшего следователя отдела расследований уголовных правонарушений Следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве заработал 100 тысяч гривен по основному месту работы. Его супруга Ирина за этот же год получила 21 тысячу 400 гривен зарплаты, 25 тысяч 600 гривен страховых выплат, 12 тысяч гривен субсидии и получила 36 тысяч 700 гривен кредита.

В 2019 году он подал две декларации, в которых указал существенные изменения. В конце апреля он задекларировал 595 тысяч гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества от некоего Александра Махно. А в ноябре – 60 тысяч гривен от Алины Пугаченко, так же за отчуждение недвижимого имущества.

По словам собеседника издания, его кандидатуру на должность начальника налоговой милиции – замначальника Главного управления ГФС в Николаевской области продвигал глава Николаевской ОГА Александр Стадник. Как известно, с 2012 года Александр Стадник работал в органах Государственной налоговой инспекции. Последняя его должность - исполняющий обязанности главы налоговой Днепровского района Киева. Был уволен в 2017 году.

Обновлено в 19:00 Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник на своей странице в Facebook написал, что представил Заитова перед коллективом ГФС и опубликовал фото с мероприятия.

Александр Стадник и Виталий Заитов (слева направо) Начальник ГУ ГФС в Николаевской области Владимир Копица

Напомним, что ранее налоговую милицию ГУ ГФС в Николаевской области возглавлял Александр Фролов. В июне 2019 года первый заместитель Главного управления ГФС в Николаевской области Александр Фролов, который курирует налоговую милицию, подписал договор «О предоставлении услуг ответственного хранения» с фирмой «Викос Юг», директор которой не имеет к ней никакого отношения. Подробнее об этом можно почитать в материале «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что Служба безопасности Украины лишила Фролова доступа к государственной тайне, после чего он подал рапорт об увольнении.