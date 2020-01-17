Главы МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана создали механизм, чтоб привлечь Иран к ответственности, - Пристайко

фото: интернет Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что в Лондоне при участии глав МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана создан механизм привлечения Ирана к ответственности.

Об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

«Я приехал со встречи пяти министров иностранных дел. Создан механизм, который нам позволит привлечь к ответственности Иран и завершить все очень сложные и очень чувствительные дела с нашими гражданами», - сказал Пристайко.

Также он отметил, что на сегодняшний день имеется полное взаимодействие с Ираном.

«Но вместе с тем, созданы механизмы, например, совместной группы по уголовному расследованию, также в ООН создана группа, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран, то есть, все механизмы у нас с вами в руках для того, чтобы оказывать давление и получить не только извинения, но и все, включая компенсации нашим с вами гражданам», - сказал Пристайко.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Позже Иран подтвердил, что самолет был сбит их ракетой.