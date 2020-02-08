Экс-сотрудники «Беркута», которых по обмену отдали боевикам, вернулись в Киев, чтобы «добиться истины»

Александр Маринченко (крайний справа), Сергей Тамтура (крайний слева) Двое бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых в рамках обмена передали в «Л/ДНР», Александр Маринченко и Сергей Тамтура, вернулись в Киев и заявили о намерении и далее участвовать в суде по делам Майдана и добиться истины.

Об этом сообщили в Facebook их адвокат Алексей Горошинский.

Отметим, что Маринченко, Тамтуру и их коллег Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве во время протестов 20 февраля 2014.

Адвокат также опубликовал открытое обращение своих клиентов к Президенту Владимиру Зеленскому, Генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Маринченко и Тамтура отмечают, что не совершали преступлений, в которых их обвиняют: «Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году».

Александр Маринченко и Сергей Тамтура считают, что измененная мера пресечения (с содержания под стражей на домашний арест) не связана с обменом. Экс-беркутовцы отмечают, что их отправили под домашний арест, потому что прокурор не смог доказать «обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства».

«После нашего освобождения под домашний арест в июле и декабре 2019 года, за решеткой безосновательно оставались наши сослуживцы - Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский. Впоследствии появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях «всех на всех». Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка «на обмен», мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене».

Александр Маринченко и Сергей Тамтура заявили, что будут продолжать участвовать в судебных заседаниях по делу расстрелов на Майдане, потому что считают себя правыми в сложившейся ситуации. При этом они хотят «восстановить честное имя спецподразделения «Беркут».

Напомним, что в ГПУ заверили, что рассмотрение дела по обвинению экс-беркутовцев в убийствах на Майдане будет продолжено.