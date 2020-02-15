Уважайте народ, иначе переизберем, - бизнес-партнер нардепа Негулевского поругал его за то, что тот не отвечает на звонки

Бизнес-партнер народного депутата Украины Игоря Негулевского, экс-владелец фирмы «София-Гранит», которой на сегодняшний день владеет нардеп, отругал Негулевского за то, что тот не отвечает на звонки.

С соответствующим комментарием Шевченко обратился к Негулевскому в Facebook.

Игорь Негулевский сегодня принял участие в партийном съезде, который прошел в Киеве, в КВЦ «Парковый». Оттуда он запустил прямой эфир на Facebook. Под записью ему оставил комментарий его бизнес-партнер Виталий Шевченко, отругав нардепа за то, что тот не берет трубку.

«Уважаемый Депутат «слуга народа» . Почему народ ,который Вас выбрал, не может Вам дозвониться? Уважайте народ, иначе перевыберем», - написал Виталий Шевченко.

Сам Негулевский ему не ответил.

Ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский, представляющий в Парламенте Николаевскую область, заявил, что его ничего не связывает с экс-владельцем ООО «София-Гранит» Виталием Шевченко, конечным бенефициаром которой является сам нардеп.

Игорь Негулевский и Виталий Шевченко Виталий Шевченко проводит экскурсию по софиевскому карьеру, на заднем плане Негулевский, 2017 год

Стоит отметить, что по имеющейся информации Виталий Шевченко является основателем фирмы «София-Гранит» и некоторое время был директором фирмы. В 2017 году Шевченко, как директор «Софии-Гранит», проводил экскурсию по предприятию.

Позже руководящее кресло занял Игорь Негулевский. Примечательно, что фирма нардепа, выиграв семь тендеров на содержание дорог в 2020 году, арендует технику у фирмы ООО «Гнейс-С», владельцем которой является Виталий Шевченко.

Также отметим, что в 2019 году, в ходе парламентских выборов, еще на тот момент кандидат в народные депутаты Игорь Негулевский обвинил управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации в плохом ремонте дороги в Баштанке. Сотрудники управления, в свою очередь, напомнили кандидату в нардепы, что именно его фирма «София-Гранит» по документам осуществляла ремонт именно этого участка.

После этого было записано видео, на котором фактический собственник фирмы «София-Гранит» Виталий Шевченко в приказном порядке говорит Негулевскому срочно залатать ямы на отрезке дороги, который ремонтировала его фирма. Судя по тону разговора, Негулевский на тот момент был подчиненным Шевченко.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила семь договоров на эксплуатацию дорог на общую сумму 19,6 миллионов гривен с ООО «София-Гранит», владельцем которой является народный депутат Украины Игорь Негулевский.