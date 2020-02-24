На должность главы Врадиевской РГА в Николаевской ОГА рассматривают кандидатуру сына влиятельного бизнесмена

Владимир Молдованенко В Николаевской ОГА в качестве претендента на должность главы Врадиевской РГА рассматривают кандидатуру бизнесмена Владимира Молдованенко, который в 2015 году избрался во Врадиевский райсовет от «БПП «Солидарность».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Николаевской ОГА.

Владимир Молдованенко – сын влиятельного бизнесмена в Доманевском районе Михаила Молдованенко, сфера деятельности которого связана с землей и сельским хозяйством. Михаил Молдованенко является бенефициаром трех фирм: Частное сельскохозяйственное предприятие им Шевченка, ЧП «Веселый Раздол», ЧП «Фаворит-М», а также учредителем ГО «Федерация футбола Доманевщины». При этом Михаил Молдованенко является помощником на общественных началах народного депутата от «Слуги народа» Артема Черноморова.

В отличие от отца, деятельность Владимира Молдованенко сосредоточена во Врадиевском районе. Он является учредителем ФГ «Урожайное» и ГО «Голос громады Врадиевщины». А также руководит Новопавловским отделением №3 ЧП «Веселый Раздол». В 2015 году был избран депутатом Врадиевского райсовета от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Для Молдованенко это уже вторая каденция. В райсовете он входил в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов и инвестиций.

Стоит отметить, что 20 февраля Врадиевский райсовет провел внеочередное заседания по одному вопросу – сложение Владимиром Молдованенко полномочий депутата по его собственному желанию.

Что касается супруги Владимира Молдованенко Татьяны, то она работает бухгалтером ЧП «Веселый Раздол» и является депутатом Новопавловского сельского совета. В 2018 году НАПК уличило ее в недекларировании 20 земельных участков и двух автомобилей «Нива» на сумму в 759 гривен.

Примечательно, что Владимир Молдаваненко был в числе тех людей, которые в ноябре прошлого года приезжали на встречу с главой Николаевской ОГА Александром Стадником, чтобы попросить его поспособствовать возвращению депутата Василия Жосана на должность главы Врадиевской райгосадминистрации. Как известно, он был уволен Владимиром Зеленским одним из первых среди глав РГА Николаевщины. Однако попытался снова занять эту должность.

Василий Жосан и Владимир Молдованенко во время выездной коллегии Врадиевской РГА в июне 2016 года

Стоит отметить, что в 2017 году интернет-издание «Новости-N» сообщало, что Василий Жосан, будучи главой РГА, в нарушение действующего законодательства передал в аренду Михаилу Молдованенко водоем на территории Краснопольского сельского совета.