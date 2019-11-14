Скандальный экс-глава Врадиевской РГА снова пытается попасть на эту должность – в райцентре уже готовятся протестовать

Василий Жосан Депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Василий Жосан планирует вернуться на должность главы Врадиевской районной государственной администрации.

Об этом свидетельствует его декларация как кандидата на эту должность.

По информации «Преступности.НЕТ», Жосан планирует привезти 15 октября в Николаев в качестве поддержки некоторых глав сельских советов, учителей школ из Врадиевского района.

Собранные Жосаном сторонники должны выехать из Врадиевки около 4 часов утра. С этой группой Жосан якобы собирается попасть к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику на встречу примерно в 9-10 часов.

А тем временем во Врадиевке местные жители, узнав о намерениях депутата вернуться на должность главы РГА, планируют провести акцию протеста. Соответствующие заявки о предстоящем митинге они подали в полицию и сельсовет, а их фотокопии предоставили редакции «Преступности.НЕТ». Акция протеста состоится возле здания РГА, заявлено участие 300 человек.

Как известно, Василий Жосан был назначен на должность главы Врадиевской РГА в марте 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. До этого Жосан был главой Березанской райгосадминистрации. Во время его руководства на этой должности были установлены факты незаконной распродажи земли на Черноморском побережье. Отметим также, что в 2009 году Василий Жосан был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Арсения Яценюка.

В 2018 году семья общественного активиста из Врадиевки Владимира Бреня заявила, что за избиением их сына может стоять глава Врадиевской РГА Василий Жосан. По их словам, расследование самого происшествия всячески затягивалось правоохранительными органами.

До этого также был инцидент, после которого врадиевский фермер заявил о грубом препятствовании работе его предприятия со стороны главы РГА и начальника полиции.

Также ранее коллектив Врадиевской райбольницы жаловался нардепу на произвол со стороны главы РГА Жосана. А перед этим жители Врадиевщины посетовали, что с приходом на должность Жосана «их район будоражит».

После победы на президентских выборах 11 июля Владимир Зеленский уволил Жосана с должности главы РГА. Вместе с ним был уволен и глава Березанской РГА Сергей Танасов. Это были первые главы РГА, которых новый Президент уволили в николаевской области.

Стоит отметить, что в день президентских выборов на редакционную почту «Преступности.НЕТ» жители Врадиевки прислали фото биллборда. На нем был изображен мужчина, которому нога, подписанная как Врадиевщина, дает пинок и текст «Вася, Беда, давай, до свидания».

«Своеобразный биллборд появился вчера во Врадиевке. Говорят, что так называют нынешнего главу РГА Василия Жосана. Но это не точно», – говорилось тогда в сообщении.

Ранее Василий Жосан повелся на прошлогодний фейк о девушке «Сашке Серой», которая выиграла международную олимпиаду, «взяв тройной интеграл» и «решив задачу с многочленами». Её в публикации просили поддержать репостом. Девушка на фото – знаменитая актриса «фильмов для взрослых» Саша Грей, ставшая известной прежде всего из-за участия в групповых оргиях. NikLife пытался выйти на связь с депутатом, однако, это так и не удалось. Позже он заявил, что это подготовленная ловушка.

Недавно стало известно, что Василий Жосан вошел в так называемую «группу Стадника» (Александр Стадник, новый глава Николаевской ОГА, – ПН). В ответ на это во фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском облсовете заявили, что могут исключить его, если окажется, что это правда.

Как известно, в начале октября Президент Украины Владимир Зеленский переназначил глав семи райгосадминистраций в Николаевской области.