Депутаты Николаевского горсовета собрались на «земельную» сессию ОНЛАЙН

Во вторник, 17 января, депутаты Николаевского городского совета собрались на очередную 14-ю сессию горсовета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из сессионного зала Николаевского горсовета.

Большинство вопросов, которые выносятся на рассмотрение сессии, касаются земельных участков: выделение, продление аренды, дача разрешений и прочее.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы о переименовании улицы Андрея Шептицкого на Традиционную, улицы Клечова Балка на Приозерную, а также о возвращении исторического названии улицы Шептицкого – Черниговская.

Стоит отметить, что вчера представители двух фракций – «Оппозиционного блока» и «Нашего края» – заявили, что выступают против повышения тарифов и в ходе сессии попытаются отменить это решение.

Предлагаем вниманию читателей онлайн-трансляцию из сессионного зала