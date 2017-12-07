В Николаевской ОГА опровергли заявление Баланюк: «Никто не мог звонить ей и лоббировать интересы перевозчика»

В Николаевской Областной государственной администрации заявили, что не осуществляли давление на главу Вознесенской РГА Наталью Баланюк и не лоббировали интересы местного перевозчика.

Об этом идет речь в обращении, опубликованном на сайте Николаевской ОГА.

Напомним, что ранее начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко, передал Баланюк гневное «приветствие» за беспорядок в сфере пассажирских перевозок. В ответ глава Вознесенской РГА заявила, что Савченко и Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену.

«Ни один из чиновников Николаевской областной государственной администрации не мог звонить Наталье Баланюк и каким либо образом лоббировать интересы перевозчика ЧП «Ярошенко», поскольку на последний конкурс по определению перевозчиков данная фирма документы не подавала. Обращаем внимание, что в последний раз фирма ЧП «Ярошенко» подавала документы на конкурс по определению перевозчиков в мае 2016 года», - говорится в сообщении.

Также в ОГА отмечают, что конкурс на осуществление пассажирских перевозок в пределах Вознесенского района в августе 2017 года выиграло ООО «Гаджиев», но через месяц отказалось от обслуживания маршрутов.

«Однако, вместо того, чтобы сразу объявить новый конкурс для обеспечения перевозок в Вознесенском районе, районная власть почему-то объявила конкурс только на 26 января 2018 года. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в течение нескольких месяцев Вознесенский район остается без пассажирского транспорта - до проведения конкурса перевозить людей официально буквально некому», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что проведение конкурсов по определению перевозчиков на внутрирайонных маршрутах входит в компетенцию районных государственных администраций.

«Важным является соблюдение правил проведения соответствующих конкурсов - в составе конкурсного комитета кроме представителей профильных подразделений должны быть и представители общественных организаций. Например, в состав конкурсного комитета по определению перевозчиков на внутриобластных маршрутах, заказчиком которых является облгосадминистрация, вошли представители общественности», - говорится в сообщении.

Также в ОГА уточнили, что во время осмотра 27 транспортных средств, которые предоставляли услуги по перевозкам пассажиров в Вознесенском районе, было составлено 4 акта проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом в отношении ФОП «Ярошенко».

А работники полиции вынесли 3 постановления за эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями и переоборудованные без разрешения компетентных уполномоченных органов в отношении, в том числе, и других перевозчиков.

Ранее сообщалось, что глава Вознесенской районной государственной администрации Наталья Баланюк подтвердила информацию о том, что руководство Николаевской областной государственной администрации предложило ей написать заявление об увольнении по «собственному желанию».