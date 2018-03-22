От обвинений в инсинуациях до уличения во вмешательстве: Как у Дунаса «чтят» журналистов

Что, что, а подобного я еще не читала в официальных ответах на запросы от николаевской прокуратуры, да и вообще:

«По другим вопросам отмечаем, что в соответствии с уголовным процессуальным законодательством следователь и прокурор являются самостоятельными в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, что не имеют на то законных полномочий, запрещается».

А знаете, что это были за «другие вопросы»? ПОЧЕМУ ни следователь (который ведет дело, сейчас поймете какое), ни прокурор Николаевской области Тарас Дунас НЕ направили ходатайства в суд и в Администрацию Президента, касающиеся отстранения подозреваемого во взяточничестве Алексея Мирошниченко от исполнения обязанностей главы Кривоозерской райгосдаминистрации.

Проще говоря – это были вопросы О ПРИЧИНАХ ИХ БЕЗДЕЙСТВИЯ. А в ответ: гражданочка, вы уж, извините, но это ни что иное, а вмешательство в нашу деятельность, в которой мы «самостоятельны», идите в уголовное процессуальное законодательство.

Ну, спасибо. В инсинуациях вы меня и моих коллег уже обвиняли… можно и вмешательство нарисовать, подумаешь, да? Так ведь любой вопрос можно вмешательством назвать, как бы)

Что дальше? Дунас возьмет пример с Матиоса и ко и начнет обнародовать журналистские запросы с комментариями по типу: «желтушники», «отрабатывают заказ» и тп. и тд.? Или перестанет отвечать на непонравившиеся вопросы вовсе? Хотя, да, этот этап уже пройден, в данном случае он именно так и поступил!

На самом же деле вопрос, почему прокуратура не просила, не требовала, не настаивала на отстранении пойманного на взятке (по их же словам) вполне логичный и ожидаемый. Значит, сказать нечего. Значит, есть подводные камни, и в данной ситуации не все так просто, как нам могло показаться, и, быть может, не все законно!