Строительство инфраструктурных объектов на «Ширлане» планируют завершить к осени 2018 года, - Минобороны Украины

Во время встречи с корпусом народных депутатов Украины Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что министерство прилагает максимум усилий для создания нормальных условий для проведения учений на военных полигонах.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерство обороны Украины.

«На Широком лане уже построено 11 казарм улучшенного типа (в том числе 1 - для военнослужащих-женщин). Все это построено за прошлый год. В настоящее время в них выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, сетей вентиляции и кондиционирования воздуха, а также внутренние отделочные работы для дальнейшего обустройства помещений мебелью и необходимым оборудованием», – цитирует заявление министра пресс-служба МО Украины.

Также уточняется, что на данный момент на полигоне «Ширлан» ведется строительство целого комплекса, в который входят: общежития улучшенного типа, рассчитанные на четыре - шесть тысяч человек, столовой, культурного центра, банно-прачечный комплекс, медицинский и спортивный центры, строятся дороги, инфраструктура, очистные системы, трансформаторные станции, система водоснабжения и водоотведения.

«Мы планируем завершить работы осенью этого года для создания нормальных условий для проведения учений», – отметил Полтарак.

Подчеркивается, что по итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне «Широкий лан», решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц.

Напомним, что ранее были опубликованы фото, на которых видны ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан». Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Также, ранним утром 13 марта на полигоне вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро – получили ожоги разной степени.