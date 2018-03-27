Казакова в отпуске: сессию Николаевского городского совета перенесли на 12 апреля

Татьяна Казакова Второе пленарное заседание 35-й сессии Николаевского городского совета, которое должно было состояться в четверг, 29 марта, перенесли на 12 апреля.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в горсовете.

По словам источника, это связано с тем, что и.о. мэра - секретарь Николаевского горсовета находится в отпуске.

Согласно регламенту Николаевского горсовета 7-го созыва, сессию может вести только городской голова или секретарь совета.

Напомним, что судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий. В частности, у городского совета есть 30 дней на подачу апелляционной жалобы и решение о том, обжаловать или не обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что если сессия все-таки состоится 12 апреля, то у городского совета останется лишь два дня на подачу апелляции.

Напомним, что экс-мэр Николаева Александр Сенкевич подал в Центральный райсуд иск с просьбой немедленно восстановить его в должности.