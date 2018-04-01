Губернатор Кемеровской области из-за пожара в «Зимней вишне» подал в отставку

Аман Тулеев Губернатор Кемеровской области (РФ) Аман Тулеев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» подал в отставку.

Об этом сообщается на сайте администрации области.

По словам Тулеева, он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с прошением об отставке по собственному желанию.

- Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя, – отметил Тулеев.

Как известно, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар. В результате погибли 64 человека, из которых 41 - дети.

Через два дня после трагедии сотни жителей Кемерово вышли на митинг с требованием к властям рассказать правдивые данные о погибших.

В итоге суд арестовал владелицу ТРЦ "Зимняя вишня" Юлию Богданову и главу кемеровского Госстройнадзора Танзилию Комкову. Ранее были арестованы техдиректор ТРЦ Георгий Соболев, руководитель центра Надежда Судденок, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненко (именно эта компания занималась обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ), а также охранник Сергей Антюшин, не включивший систему оповещения о пожаре.