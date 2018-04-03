Мальчик, которого мать в Николаеве сбросила с моста, начал дышать сам – его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких

Мальчика, которого жительница Николаева сбросила с Ингульского моста в реку, отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Об этом сообщил советник главы облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко на своей странице в Facebook

Ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

В областной детской клинической больнице 9-месячного Пашу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и мальчик уже способен дышать самостоятельно.

Также Шевченко поблагодарил и.о. главного врача Александра Плиткина и весь коллектив областной детской клинической больницы за профессионализм и неравнодушие к своему делу и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

Напомним, что Центральный районный суд 28 марта на время следствия арестовал на два месяца женщину, которая скинула своего 9-месячного сына с Ингульского моста. Сама женщина сначала признала вину, а потом сменила показания: «Может, он случайно вывалился».