«Земля должна оставаться в индустриальной зоне», – мэр Николаева Сенкевич выступил против выделения земли для нужд АМПУ

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против обустройства стоянки для грузовых автомобилей на территории Промзоны-2, как того хочет Администрация морских портов Украины.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер».

Напомним, панее депутаты Николаевского горсовета на месте, отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета. Позднее и сами депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.

В то же время, по словам Сенкевича, индустриальные объекты нужно выносить на окраину города.

- Это мировая практика. Земля, которая была еще в союзе запланирована, как индустриальная зона-2, а планированием города тогда занимались хорошо, я считаю, должна оставаться в индустриальной зоне, - заявил он.

Также Сенкевич отметил, что обустройство отстойника в этом месте довольно проблематично и требует изучения.

- Кто-то считал, на каком уровне находятся эти рельсы по отношению к земле? Кто-то считал экономическую составляющую постройки данного перегрузочного комплекса с поднятием грунтов до уровня железной дороги? Кто-то считал транспортную развязку, которая будет позволять заезжать этим фурам туда и потом разъезжаться, не мешая другому транспорту. Кто-то считал, что там проходит две магистрали газа высокого давления и ЛЭПы, которые заходят в город? Кто-то считал, какая будет нагрузка в случае постройки этого отстойника? - спросил он.

Вместе с тем он усомнился в том, что подобное обустройство создаст большое количество рабочих мест.

- Сегодня вместо того, чтобы народным депутатам заниматься лоббированием, чтобы мы получали в Николаев часть портовых сборов, а это миллионы долларов, мы занимаемся лоббированием выделения отстойника для фур. Вы посмотрите, во что превратили переезд железнодорожный со стороны Херсона. Во что превратили съезд с этих эстакад – там машину можно потерять. Я запретил въезд фур со стороны Херсона. Убрали Сенкевича, знак содрали, и машины продолжают ездить и через Херсонское шоссе заезжать в город, - возмутился он.

В то же время мэр не считает нужным обменивать землю гериатрического пансионата для обустройства кладбища, так как она и так принадлежит городу.

- Если необходимо сделать зону перегрузки, это можно сделать в области, на пустых землях запаса, которые проходят рядом с железнодорожным полотном и дорогами магистрального значения, - отметил Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации решили вмешаться в ситуацию, связанную с выделением 35 гектаров земли Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков, которое заблокировал городской совет.