В Николаеве из-за пьяного водителя и выпавшего подростка начали проверять «маршрутки» - серьезных нарушений не нашли

В среду, 18 апреля, управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета совместно с патрульной полицией провели внеплановую проверку ряда предприятий, которые осуществляют пассажирские перевозки в Николаеве.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения городского совета.

В этот день под прицел проверяющих попали предприятия ООО «ГУРИГ-СЕРВИС» и ЧП «АВТО-ВИОЛА ПЛЮС», которые обслуживают маршрут № 75 и № 87 соответственно. Сообщается, что причиной для таких проверок послужили веские основания.

- Сегодня мы проводим внеплановую проверку. Во-первых, в СМИ и социальных сетях была опубликована информация о том, что из одной из маршруток, которые курсируют по маршруту № 75, выпал молодой человек, при этом водитель не заметил падение из задней двери и продолжил свое движение. Мы и полиция взяли на учет этот случай. И сегодня совместными усилиями постараемся установить, был ли он на самом деле, проверим, в каком техническом состоянии находятся автобусы, - сказал Олег Манушевич.

Еще одной причиной для рейда послужил факт работы на маршруте № 87 водителя в состоянии алкогольного опьянении, который зафиксировали сотрудники патрульной полиции.

Участники рейда посетили конечные остановки этих маршрутов. Кроме технического состояния транспортных средств, они проверили наличие огнетушителей, аптечек, а также документов, позволяющих осуществлять пассажирские перевозки: страховок, маршрутных листов, билетно-учетных книжек, отметок о прохождении обязательного медосмотра и т.д.

В целом серьезных нарушений выявлено не было. При этом, специалисты управления транспорта выявили ряд нарушений: на некоторых маршрутках не было GPS-трекеров, не велись билетно-учетные книги и книги учета рабочего времени водителя. Поэтому было составлено два акта о нарушении условий договора на перевозку пассажиров и одно постановление о несоответствии технического состояния автобуса требованиям правил дорожного движения.

Составленные акты будут направлены предприятиям-перевозчикам для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что ранее руководитель управления транспорта Николаевского городского совета анонсировал проверки перевозчиков на соблюдение условий договоров, в результате которых, с недобросовестными перевозчиками договора будут расторгнуты.