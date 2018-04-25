Внеплановые проверки «маршруток» в Николаеве продолжаются: у фирм «ТФТ» и «Авто-Виола плюс» нашли нарушения

Во вторник, 24 апреля специалисты транспортного управления Николаевского горсовета внепланово проверили городские маршруты № 8 «ст. Николаев-пассажирский - микрорайон Намыв» и № 50 «ст. Николаев-пассажирский - проспект Богоявленский».

Об этом сообщается на официальной странице управления в сети Facebook.

Так, сотрудники управление проверили соблюдение требований договора на перевозку пассажиров на указанных городских автобусных маршрутах. По результатам составлено шесть актов о нарушении условий договора на перевозку пассажиров.

Документы будут направлены руководству предприятий - перевозчиков: МЧП «ТФТ» и ЧП «Авто-Виола плюс», для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

Напомним, что в Николаеве после внеплановой проверки городских автобусных маршрутов № 62 «микрорайон Намыв - «Трансаммиак» и № 51 «ст. Николаев-пассажирский - Терновка» на перевозчиков составили три акта о нарушениях. Также ранее провели внеплановую проверку городских автобусных маршрутов № 23 «Центральный рынок - Большая Корениха» и № 86 «Центральный рынок - М.Корениха», которые обслуживает ООО «Алан - Техно» - на перевозчика также составили три акта о нарушениях.

Стоит отметить, что в среду, 25 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета представили депутатам транспортной комиссии расчеты, согласно которым тариф на проезд в общественном транспорте города повышается: на электротранспорте до 3 гривен, на «маршрутках» - от 5 до 7 гривен. В частности, начальник транспортного управления Олег Манушевич напомнил представителям фирм-перевозчиков, что на данный момент проходит рейд по «маршруткам», и попросил их предоставлять сотрудникам управления полный доступ к транспортным средствам и документам.